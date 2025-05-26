«Дамате» построит на Ставрополье мясокомбинат стоимостью 20 млрд рублей

Группа компаний «Дамате» инвестирует 20 млрд руб. в строительство завода по переработке баранины в Нефтекумском округе Ставропольского края с мощностью 119 тыс. т продукции в год. Соглашение с правительством региона было подписано на Кавказском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производительность будущего комбината достигнет 1,2 тыс. голов в час или 119 тыс. т продукции ежегодно. Ассортимент включит охлажденные и замороженные туши ягнят, баранину в потребительской упаковке, а также субпродукты. Кроме того, завод будет выпускать товары глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью: ветчины, сосиски и готовые блюда.

25 мая в Минеральных Водах открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов