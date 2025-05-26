В Татарстане задержан сын президента Всероссийского общества слепых

Правоохранительные органы задержали в Татарстане сына президента Всероссийского общества слепых Александра Сипкина. По данным «Ъ», господин Сипкин подозревается в получении взятки от одного из руководителей дочернего предприятия организации. Деньги якобы предназначались за покровительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщает «Бизнес Online», следствие считает, что господин Сипкин требовал 30 млн руб. от директора завода по производству покрышек «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко за сохранение того при должности. Господин Величко написал заявление в правоохранительные органы. Александра Сипкина задержали при получении 2,2 млн руб.

Правоохранительные органы планируют проверить Александра Сипкина на предмет нецелевого использования средств, выделенных на субсидии, и возможной незаконной продажи объектов общества по заниженной стоимости. Особое внимание уделяется дочерним предприятиям «СЗ "Стройвос"» и «Московское УПП №8 ВОС», которым, как предполагается, был причинен имущественный ущерб.

Среди объектов, проданных по заниженной стоимости, по данным «Ъ», санаторий «Солнечный берег», Марийский культурно-спортивный центр инвалидов, улан-удэнское предприятие «Пересвет», компании «Низковольтэлектро», «ПТРИ Сибирь», «Прокопьевский филиал Новокузнецкого УПП ВОС». В результате этих продаж предприятия прекратили работу, что лишило инвалидов, включая участников спецоперации, возможности лечения, отдыха и трудоустройства, сообщает источник «Ъ».