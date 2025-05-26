Во время «Парижского полумарафона» из Челябинска запустят дополнительные поезда

Во время проведения IX легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон» 31 мая и 1 июня из Челябинска в соседний к Парижу Джабык и обратно будут курсировать дополнительные электрички «Ласточка», сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Пригородный поезд №7085 Челябинск — Джабык 31 мая отправится из Челябинска в 4:50 и прибудет в Джабык в 8:30. На следующий день электричка из регионального центра начнет рейс в 4:25 и приедет в 8:00.

Обратный поезд №7086 31 мая отправится со станции Джабык в 19:35, прибудет в Челябинск в 23:05. В первый день лета электричка начнет маршрут в 15:00, прибудет в 19:08. Предусмотрены остановки в Троицке и в Карталах.

Стоимость проезда по полному маршруту в одну сторону составит 1 тыс. руб. Действуют все виды льгот. Для доставки пассажиров от станции Джабык к месту проведения соревнований и обратно организуют бесплатный трансфер на автобусе.

Виталина Ярховска