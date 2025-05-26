Поддерживаемая УЗПМ юношеская команда «Красная звезда» стала абсолютным чемпионом Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Юношеская хоккейная команда «Красная звезда» из Краснокамска одержала победу в суперфинале всероссийских соревнований «Золотая шайба», став абсолютным чемпионом сезона-2025. Коллектив выступает при поддержке Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущего российского производителя современных противогололедных средств под брендом «Бионорд».

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Заключительный этап престижного детско-юношеского турнира прошел на льду учебно-тренировочного центра «Новогорск» (Московская область) и объединил сильнейшие команды страны в возрастной группе 2009 года рождения.

В финальном раунде «Красная звезда» провела три матча и добилась стопроцентного результата. Команда последовательно обыграла сверстников из Твери и Екатеринбурга, а в заключительной встрече встретилась с соперниками из Санкт-Петербурга, сохранявшими шансы на итоговое первое место. Основное время решающего матча завершилось со счетом 3:3, и судьбу титула определил овертайм: точный бросок краснокамских хоккеистов принес победу и статус абсолютного чемпиона. Для Пермского края это первый в истории Кубок суперфинала «Золотой шайбы».

Вот что рассказал генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв: «Мы поддерживаем детско-юношеский спорт более десяти лет и видим, как системная поддержка преобразуется в реальные достижения. Победа «Красной звезды» – это не разовый успех, а итог продуманной подготовки, труда тренерского штаба и настойчивости игроков. Поддерживая юношеские команды, УЗПМ стремится формировать среду, в которой подрастающее поколение учится работать в команде, ставить амбициозные цели и побеждать честно. Уверен, что сегодняшний кубок станет отправной точкой для дальнейших побед ребят на всероссийском и международном уровне».

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Тренерский штаб «Красной звезды» отметил, что при содействии предприятия команда ежегодно участвует в межрегиональных турнирах, проходит выездные сборы и обеспечивает игроков современным инвентарем. «Мы благодарны УЗПМ за веру в коллектив. Ребята представляют Пермский край и чувствуют ответственность за регион, а это напрямую отразилось на качестве игры и конечном результате», – подчеркнули представители клуба.

«Красная звезда» входит в топ-100 юношеских хоккейных команд России и занимает 15-ю позицию в своей возрастной категории. Успех на «Золотой шайбе» открывает спортсменам возможности для дальнейшего роста: участие в программе подготовки сборных регионов и поступление в профильные академии.

Помимо хоккея УЗПМ поддерживает ряд спортивных инициатив в Пермском крае, включая проекты в сфере парабадминтона и баскетбола 33. Социальная программа предприятия ориентирована на развитие массового спорта, укрепление здоровья детей и взрослых, продвижение активного образа жизни на территориях присутствия.

ООО «УЗПМ»