Сочинский бизнесмен Виген Саркисян стал фигурантом дела о мошенничестве с землей

Полиция Сочи ведет расследование в отношении Вигена Саркисяна и пяти соучастников, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело касается земельного участка площадью 1,9 га в поселке Кудепста, где сейчас расположен строительный рынок. По версии следствия, компания, аффилированная с Саркисяном, в 2018 году незаконно приобрела право долгосрочной аренды земли федеральной собственности. Ущерб государству оценивается в 300 млн руб.

Согласно материалам дела, участок находится во второй зоне округа санитарной охраны курорта с разрешением использования для застройки микрорайона Кудепста-3. В 2006 году территориальное управление Росимущества предоставило его в аренду агрофирме «Кудепста». Впоследствии право аренды неоднократно переходило от одной компании к другой.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Краснодарского края расторг исходный договор по иску Росимущества, прекратив право аренды последнего владельца — ООО «СтройГрупп». Несмотря на это, утверждает следствие, подозреваемые, включая Вигена Саркисяна, изготовили фиктивный договор от ноября 2014 года, по которому права якобы перешли их сообщнику Алексею Сергееву. Первомайский районный суд Краснодара признал этот договор действительным. В августе 2018 года право аренды получило ООО «Юнистрой», учредителем которого стал родственник Вигена Саркисяна.

По информации источника, в настоящее время Виген Саркисян находится за пределами России. В 2024 году Генеральная прокуратура инициировала против него два крупных иска. Городской суд Горячего Ключа рассматривает требование о солидарном взыскании с Саркисяна и его партнеров 5,7 млрд руб. за незаконное использование земель совхоза «Чкаловский» (позднее — агрофирма «Кудепста») под жилую застройку. Процесс приостановлен для проведения экспертизы.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в собственность РФ акций АО «Агрокомбинат Тепличный», принадлежавших бизнесмену и его окружению. Суд установил, что при приватизации комбината в 1994 году были допущены серьезные нарушения. Решение вступило в силу в марте 2025 года, но ответчики подали кассационную жалобу.