Националисты Словакии попросили Фицо потребовать от Украины компенсации

В Словацкой национальной партии (SNS) считают, что Словакия имеет право требовать компенсации от Украины за оказанную помощь. Представители партии призвали премьер-министра страны Роберта Фицо обратиться к Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о получении доступа Евросоюза к минеральным ресурсам Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«Помощь Европейского союза по своему объему приближается к помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные ресурсы США, у нее не останется средств для погашения помощи европейским странам»,— сказала директор канцелярии председателя партии Зузана Шкопцова (цитата по TASR). Она добавила, что исключительное право США на украинские ресурсы является нелогичным и неэтичным по отношению к Украине.

Официально представители партии намерены обратиться к правительству страны в понедельник, 26 мая. Председатель SNS Андрей Данко передаст запрос министру финансов Ладиславу Каменицкому, чтобы в ведомстве оценили расходы на помощь Украине и подготовили соответствующие материалы для премьер-министра. В партии считают, что Словакия предоставила помощь Украине на сумму €3 млрд.