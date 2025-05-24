The Times: Россия выбилась в лидеры стран по производству дронов

Россия обогнала Китай и выбилась в лидеры гонке по производству и использованию FPV-дронов средней дальности, пишет The Times. Как уточнило издание, дроны с оптоволоконной модификацией «меняют линию фронта и тактику» ведения боевых действий.

В публикации The Times сказано, что новое поколение FPV-дронов часто невосприимчиво к помехам. В 2024 году, как добавляет издание, они доминировали в зоне конфликта. Несколько украинских военнослужащих в разговоре с The Times также назвали неактуальным использование тяжелой бронетехники на фоне развития дронов.

В июле 2024 года министр обороны Росси Андрей Белоусов говорил, что ежедневно в стране производят до 4 тыс. FPV-дронов. Он уточнял, что объемы их производства «резко увеличились».