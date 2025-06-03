Технологии к юбилею

Юбилейная X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде 2–8 июня. Организаторы подводят итог десятилетия развития цифровых технологий и намечают вектор дальнейшего развития отрасли в глобальном контексте. Помимо представителей власти и бизнеса, в работе главной отечественной площадки по цифровой экономике примут участие представители более чем из 30 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Фото: Пресс-служба ЦИПР Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Фото: Пресс-служба ЦИПР

В 2016 году, когда интерес к цифровой экономике только зарождался, ЦИПР стал первой российской площадкой, где представители власти и бизнеса могли обсудить стремительное развитие технологий, предложить новые решения и заручиться необходимой поддержкой. Новая конференция объединила государственные структуры, промышленность и IT-сектор и всего за десять лет выросла из отраслевого проекта до события международного масштаба, которое ежегодно посещают лидеры рынков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

ЦИПР активно развивается вместе с рынком. За десять лет российские технологии прошли значительный путь, а многочисленные реформы и национальные программы заложили основу цифровой экономики будущего. Сегодня ЦИПР — это главное технологическое событие в России, где представлены все игроки рынка цифровизации. ЦИПР выступает эффективной площадкой для нетворкинга, обсуждения ключевых государственных инициатив IT-сектора, реализации стартапов и инвестиционных проектов.

Кроме того, в рамках конференции традиционно проходит выставка цифровых решений и высокотехнологичного оборудования для ключевых отраслей промышленности. Российские и зарубежные компании демонстрируют инновации в сфере искусственного интеллекта (ИИ), облачных технологий, кибербезопасности, технологии «умных городов» и др.

Ключевая площадка для коммуникаций

Конференция ЦИПР стала ведущим событием в отечественной цифровой повестке: именно здесь во время сессий и экспертных обсуждений аккумулируются главные ценности цифрового мира и формулируются вызовы, стоящие перед страной. Одним из них является импортозамещение, которое стало мощным драйвером роста промышленности. На фундаменте этого технологического обновления закладываются технологии опережающего развития, которые лягут в основу всего технологического ландшафта отечественного бизнеса.

За годы проведения ЦИПР принимались важные государственные решения для развития цифровой трансформации в стране. На ЦИПР был дан старт созданию индустриальных центров компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. Кроме того, на ЦИПР-2024 впервые прошли публичные обсуждения нового нацпроекта «Экономика данных», который пришел на смену нацпроекту «Цифровая экономика».

В дискуссиях на ЦИПР принимают участие представители правительства, профильных министерств и ведомств, значимые участники российского высокотехнологичного рынка: Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев, Глеб Никитин, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Андрей Рюмин, Алексей Лихачев, Олег Ширяев и др.

Формирование глобальной цифровой среды

Неотъемлемой частью ЦИПР является международное присутствие. В рамках деловой программы выстраивается сотрудничество со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а иностранные компании регулярно презентуют свои решения на отраслевой выставке, проводимой в дни конференции. На «полях» ЦИПР ежегодно заключаются новые международные соглашения и инвестиционные сделки. В 2024 году «Ростелеком» подписал соглашение с китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин», а ГК «Солар», кубинский сервис-провайдер и разработчик Segurmatica договорились о сотрудничестве в сфере развития ИБ-решений, технологий кибербезопасности и поддержки экспорта.

В этом году ЦИПР посетят делегации более чем из 30 стран, среди которых КНР, Сербия, Куба, Индия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Филиппины, Алжир, ОАЭ, ЮАР, Аргентина, Азербайджан Иран и другие. Зарубежные участники из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС будут представлены на международных сессиях в партнерстве с ШОС и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Кроме того, на полях ЦИПР 5–6 июня пройдет Глобальный цифровой форум, цель которого развитие сотрудничества в технологической сфере.

Открытые возможности

Юбилейная конференция в Нижнем Новгороде станет итогом и систематизацией многолетнего опыта в цифровой среде, а также площадкой для выработки вектора дальнейшего развития отрасли с учетом изменений в глобальном экономическом ландшафте и новых возможностей для партнерства на международном рынке. Директор и сооснователь ЦИПР Ольга Пивень подчеркивает: «На протяжении десяти лет ЦИПР формировал платформу для эффективного диалога регуляторов и ключевых экспертов рынка, а также объединял под своим началом лучшие интеллектуальные IT-ресурсы страны».

В рамках деловой программы ЦИПР (2–5 июня) запланировано пленарное заседание с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Также в тематических дискуссиях примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших цифровых компаний страны, научного и стартап-сообщества. Всего деловая программа ЦИПР-2025 включит в себя шесть тематических треков: «Экономика данных», «Бизнес», «Техлидерство», «Кибербезопасность», «Кадры», «Black». Помимо этого, в программе предусмотрен дополнительный трек по ИИ, темой которого станет разработка и внедрение решений на основе технологий машинного обучения.

Также участники мероприятия смогут посетить выставку DECIPRALAND с участием цифровых художников со всего мира, киберчемпионаты, фиджитал-игры, парусную регату, специальные мероприятия и другие активности. Также на территории «Нижегородской ярмарки» пройдет городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Его программа будет посвящена ИИ в креативных индустриях. Среди спикеров — Wylsacom, Андрей Себрант, Александра Жаркова, Андрей Коняев, Анастасия Полетаева, Даниил Трабун и другие. Для гостей будут открыты развлечения на открытом воздухе: музыкальный open-air, нетворкинг-зоны и гастроплощадки. Также 5 июня пройдет открытый день для жителей и гостей Нижнего Новгорода: все желающие смогут бесплатно посетить отраслевую выставку и узнать о новых технологических решениях и продукции компаний-участниц.

Валерия Романова