Технологии к юбилею
«Цифровая индустрия промышленной России»: десять лет инноваций
Юбилейная X конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде 2–8 июня. Организаторы подводят итог десятилетия развития цифровых технологий и намечают вектор дальнейшего развития отрасли в глобальном контексте. Помимо представителей власти и бизнеса, в работе главной отечественной площадки по цифровой экономике примут участие представители более чем из 30 стран мира.
Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России»
Фото: Пресс-служба ЦИПР
В 2016 году, когда интерес к цифровой экономике только зарождался, ЦИПР стал первой российской площадкой, где представители власти и бизнеса могли обсудить стремительное развитие технологий, предложить новые решения и заручиться необходимой поддержкой. Новая конференция объединила государственные структуры, промышленность и IT-сектор и всего за десять лет выросла из отраслевого проекта до события международного масштаба, которое ежегодно посещают лидеры рынков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
ЦИПР активно развивается вместе с рынком. За десять лет российские технологии прошли значительный путь, а многочисленные реформы и национальные программы заложили основу цифровой экономики будущего. Сегодня ЦИПР — это главное технологическое событие в России, где представлены все игроки рынка цифровизации. ЦИПР выступает эффективной площадкой для нетворкинга, обсуждения ключевых государственных инициатив IT-сектора, реализации стартапов и инвестиционных проектов.
Кроме того, в рамках конференции традиционно проходит выставка цифровых решений и высокотехнологичного оборудования для ключевых отраслей промышленности. Российские и зарубежные компании демонстрируют инновации в сфере искусственного интеллекта (ИИ), облачных технологий, кибербезопасности, технологии «умных городов» и др.
Ключевая площадка для коммуникаций
Конференция ЦИПР стала ведущим событием в отечественной цифровой повестке: именно здесь во время сессий и экспертных обсуждений аккумулируются главные ценности цифрового мира и формулируются вызовы, стоящие перед страной. Одним из них является импортозамещение, которое стало мощным драйвером роста промышленности. На фундаменте этого технологического обновления закладываются технологии опережающего развития, которые лягут в основу всего технологического ландшафта отечественного бизнеса.
За годы проведения ЦИПР принимались важные государственные решения для развития цифровой трансформации в стране. На ЦИПР был дан старт созданию индустриальных центров компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. Кроме того, на ЦИПР-2024 впервые прошли публичные обсуждения нового нацпроекта «Экономика данных», который пришел на смену нацпроекту «Цифровая экономика».
В дискуссиях на ЦИПР принимают участие представители правительства, профильных министерств и ведомств, значимые участники российского высокотехнологичного рынка: Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев, Глеб Никитин, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Андрей Рюмин, Алексей Лихачев, Олег Ширяев и др.
Формирование глобальной цифровой среды
Неотъемлемой частью ЦИПР является международное присутствие. В рамках деловой программы выстраивается сотрудничество со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а иностранные компании регулярно презентуют свои решения на отраслевой выставке, проводимой в дни конференции. На «полях» ЦИПР ежегодно заключаются новые международные соглашения и инвестиционные сделки. В 2024 году «Ростелеком» подписал соглашение с китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин», а ГК «Солар», кубинский сервис-провайдер и разработчик Segurmatica договорились о сотрудничестве в сфере развития ИБ-решений, технологий кибербезопасности и поддержки экспорта.
В этом году ЦИПР посетят делегации более чем из 30 стран, среди которых КНР, Сербия, Куба, Индия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Филиппины, Алжир, ОАЭ, ЮАР, Аргентина, Азербайджан Иран и другие. Зарубежные участники из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС будут представлены на международных сессиях в партнерстве с ШОС и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Кроме того, на полях ЦИПР 5–6 июня пройдет Глобальный цифровой форум, цель которого развитие сотрудничества в технологической сфере.
Открытые возможности
Юбилейная конференция в Нижнем Новгороде станет итогом и систематизацией многолетнего опыта в цифровой среде, а также площадкой для выработки вектора дальнейшего развития отрасли с учетом изменений в глобальном экономическом ландшафте и новых возможностей для партнерства на международном рынке. Директор и сооснователь ЦИПР Ольга Пивень подчеркивает: «На протяжении десяти лет ЦИПР формировал платформу для эффективного диалога регуляторов и ключевых экспертов рынка, а также объединял под своим началом лучшие интеллектуальные IT-ресурсы страны».
В рамках деловой программы ЦИПР (2–5 июня) запланировано пленарное заседание с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Также в тематических дискуссиях примут участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших цифровых компаний страны, научного и стартап-сообщества. Всего деловая программа ЦИПР-2025 включит в себя шесть тематических треков: «Экономика данных», «Бизнес», «Техлидерство», «Кибербезопасность», «Кадры», «Black». Помимо этого, в программе предусмотрен дополнительный трек по ИИ, темой которого станет разработка и внедрение решений на основе технологий машинного обучения.
Также участники мероприятия смогут посетить выставку DECIPRALAND с участием цифровых художников со всего мира, киберчемпионаты, фиджитал-игры, парусную регату, специальные мероприятия и другие активности. Также на территории «Нижегородской ярмарки» пройдет городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Его программа будет посвящена ИИ в креативных индустриях. Среди спикеров — Wylsacom, Андрей Себрант, Александра Жаркова, Андрей Коняев, Анастасия Полетаева, Даниил Трабун и другие. Для гостей будут открыты развлечения на открытом воздухе: музыкальный open-air, нетворкинг-зоны и гастроплощадки. Также 5 июня пройдет открытый день для жителей и гостей Нижнего Новгорода: все желающие смогут бесплатно посетить отраслевую выставку и узнать о новых технологических решениях и продукции компаний-участниц.