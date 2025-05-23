В области начали обрабатывать от борщевика придорожные полосы

В Ярославской области стартовала химическая обработка от борщевика, растущего вдоль региональных трасс. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Работы будут разделены на два этапа: с мая до начала цветения и с июля до сентября. Для обработки заключен контракт стоимостью 12 млн руб., специалисты применяют комплексный подход, в который входят обработка гербицидами, скашивание и механическое удаление корней.

Обработку проведут во всех округах региона, в общей сложности работы выполнят на 227 дорогах, где сорняк выявили в 2024 году. Для оповещения населения у обработанных территорий устанавливают таблички.

«Срок возможного пребывания людей на таких территориях – не ранее 15 дней после выполнения мероприятий»,— объяснили в правительстве области.

Алла Чижова