ГК «Медси» за 450 млн рублей купила клинику «Русмед» в Нижнем Новгороде

Федеральная сеть частных клиник АО «ГК "Медси"» приобрела клинико-диагностический центр «Русмед» на Окском съезде в Нижнем Новгороде за 450 млн руб. Теперь уже бывший владелец «Русмеда» Дмитрий Маргасов сообщил ИА «Стационар-пресс», что суммарный объем инвестиций в объект составит 1,3 млрд руб.

В «Медси» считают, что сделка обеспечит выход сети на рынок Нижнего Новгорода. Общая площадь актива составляет 3,2 тыс. кв. м. Клиника может принимать до 800 пациентов в день и 300 тыс. в год.

Медицинский центр предоставляет услуги для взрослых и детей, имеет поликлиническое отделение, круглосуточный хирургический стационар, центр стоматологии и центр диагностики (МРТ, КТ, рентгенография, маммография, УЗ-диагностика).

В клинике представлено более 20 направлений оказания медицинской помощи, штат специалистов насчитывает более 100 врачей. Центр работает в среднем ценовом сегменте, доступно лечение по ДМС.

Анастасия Титова