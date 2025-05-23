Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра»

Проект «ВИА Гра» закрывается после 25 лет существования, сегодня группа выпустила последнюю песню. Об этом сообщил продюсер Константин Меладзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Меладзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Константин Меладзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии,— написал господин Меладзе в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).— Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории,— это песни, наполненные любовью, верой и надеждой». Продюсер выразил благодарность всем участникам проекта и предположил, что песни группы будут слушать еще многие годы.

Автором музыки и слов последней выпущенной коллективом песни «Galileo» стал сам Константин Меладзе. Исполнили ее София Тарасова и Ульяна Синецкая.

Женская группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве. За годы существования коллектив менялся несколько раз, в общей сложности в составе было 20 участниц. Среди них — Вера Брежнева, Надежда Грановская, Анна Седокова, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.