Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов номинирован на лучшего тренера

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) номинировала наставника ХК «Салават Юлаев» (Уфа) Виктора Козлова на приз лучшему тренеру по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Под руководством Виктора Козлова уфимская команда одержала 54 победы в 87 матчах и дошла до полуфинала Кубка Гагарина. 16 мая клуб продлил с ним контракт еще на два сезона.

Кроме Виктора Козлова, на приз номинированы наставник ярославского «Локомотива» (обладателя Кубка Гагарина) Игорь Никитин и главный тренер челябинского «Трактора» (финалиста Кубка Гагарина) Бенуа Гру.

Награждение пройдет 29 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Идэль Гумеров