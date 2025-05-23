Трамп заявил о договоренности об обмене пленными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина достигли договоренности по обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000». По его словам, обмен будет проведен «в ближайшее время».
Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он начнет действовать в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Может ли это привести к чему-то большему?» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Накануне Россия и Украина обменялись списками военнопленных для обмена. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что такой обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней. Когда именно состоится обмен, не сообщалось.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая. По его словам, 23 мая должна состояться первая часть обмена, в рамках которой обе стороны передадут по 300 человек. Источник своих данных господин Рогов не представил.
Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая назвал переговоры с украинской стороной об обмене «трудоемким процессом». При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».