Трамп заявил о договоренности об обмене пленными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина достигли договоренности по обмену военнопленными по формуле «1000 на 1000». По его словам, обмен будет проведен «в ближайшее время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Только что был завершен крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он начнет действовать в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Может ли это привести к чему-то большему?» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне Россия и Украина обменялись списками военнопленных для обмена. Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что такой обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней. Когда именно состоится обмен, не сообщалось.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая. По его словам, 23 мая должна состояться первая часть обмена, в рамках которой обе стороны передадут по 300 человек. Источник своих данных господин Рогов не представил.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая назвал переговоры с украинской стороной об обмене «трудоемким процессом». При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».

Полина Мотызлевская