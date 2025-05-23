«Дорога жизни» в Уфе за месяц до планировавшейся сдачи готова на 30%

Строительная готовность Высотной улицы в уфимском микрорайоне Зеленая роща составляет 30%, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации Уфы. Работы на объекте должны завершиться 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

В марте 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал проект транспортной артерии, соединяющей Айскую улицу с Менделеева и продолжающейся новыми улицами Академика Ураксина, Высотной и обновленной улицей Рабкоров, как «дорогу жизни». На Высотной работы начались в 2022 году по заключенному управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы контракту с АО «Башкиравтодор».

Стоимость строительства оценивалась в 265,1 млн руб., однако с тех пор проект подорожал до 302,9 млн руб.

Изначально работы должны были завершиться в ноябре 2023 года, затем сроки были перенесены на лето 2025 года. Теперь власти надеются, что дороги будут сданы в третьем квартале 2025 года.

В мэрии считают, что в срыве изначальных сроков виноват подрядчик. «Башкиравтодору» был выставлен штраф в 100 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение контракта. По данным сайта госзакупок, штраф подрядчик оплатил.

На сегодня на Высотной улице идет подготовка к переподключению сетей водоснабжения.

Идэль Гумеров