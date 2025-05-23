Донской агрохолдинг показал рекордную прибыль от продажи патоки и сиропов

Завод «Астон крахмалопродукты» (АКП) в 2024 году увеличил выручку на 8% до 7,9 млрд руб., а чистую прибыль на 2% до 2,25 млрд руб. Предприятие показывает устойчивый рост с момента своего основания в 2013 году. Информация содержится в опубликованном отчете о финансовых результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Астон крахмалопродукты» — совместное предприятие донского производителя и экспортера продовольствия «Астон» Вадима Викулова и голландской компании Alfred C. Toepfer International, связанной с американским производителем и экспортером продовольствия ADM. Компания управляет заводом по производству патоки, сиропа и крахмала в с. Ибредь Рязанской области.

По данным источника, донской агрохолдинг построил и запустил завод в 2013 году, а в 2018 привлек соинвестора из США. По информации Минсельхоза Рязанской области, партнеры вложили средства в увеличение мощностей: с 2019 по 2022 годы они выросли на 33% — с 450 до 600 тонн переработки кукурузы в сутки.

С 2018 года выручка предприятия увеличилась в три раза, а чистая прибыль — в 9 раз. Согласно отчету за 2024 год, основу продаж составляют патока (37,28% в выручке) и сиропы (31,42%). Меньшие доли приходятся на катионный крахмал (9,11%), кукурузный зародыш (5,4%), сухой кукурузный корм (3,74%), окисленный крахмал (2,47%), солодовый экстракт (1,41%) и дробленую кукурузу (0,97%).

Валентина Любашенко