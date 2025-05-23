В США прекратят чеканить пенни из-за низкого спроса и необходимости в экономии

Министерство финансов США заявило, что Монетный двор перестанет чеканить пенни, когда запасы заготовок будут исчерпаны. По данным ведомства, в США в обращении находится около 114 млрд пенни, но они недоиспользуются. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

За последние 10 лет стоимость производства пенни выросла с 1,3 до 3,69 цента, отметили в ведомстве. Монетный двор прогнозирует немедленную ежегодную экономию в размере $56 млн за счет сокращения затрат в результате прекращения производства пенни.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что поручил министру финансов прекратить выпуск одноцентовой монеты в рамках усилий по сокращению трат национального бюджета.

«Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни, которые буквально стоили нам больше 2 центов»,— написал он в посте в соцсети Truth Social. «Это так расточительно!»