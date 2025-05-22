Определены подрядчики для реконструкции Западного обхода Краснодара

Власти Краснодара со второй попытки определили подрядчиков для реконструкции Западного обхода от «Ленты» до «Немецкой деревни», разделив проект на две закупки общей стоимостью 2,5 млрд руб. с завершением работ к ноябрю 2027 года. На это обратил внимание портал 93.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2025 года администрация города объявила конкурс на поиск компании для реконструкции участка от «Ленты» до «Немецкой деревни», однако заявок не поступило. В конце апреля была предпринята повторная попытка с разделением работ.

21 мая завершилась работа конкурсной комиссии. В первом конкурсе с начальной ценой 2,26 млрд руб. участвовала одна компания. Она предложила выполнить работы за 2,20 млрд руб. и была признана победителем. В обязанности фирмы войдет расширение автодороги, строительство пешеходного моста, установка наружного освещения, переустройство инженерных коммуникаций, монтаж светофоров и благоустройство территории.

Во втором конкурсе с начальной ценой 324 млн руб. соревновались две компании. Победитель предложил выполнить установку шумозащитных экранов за 314 млн руб.

Согласно проекту контрактов, завершение всех работ запланировано на 15 ноября 2027 года. После реконструкции Западный обход будет расширен до шести полос движения.

На сайте Госзакупок отсутствует информация о названиях компаний-победителей. Заключенные контракты также пока не опубликованы в системе.

Алина Зорина