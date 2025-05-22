В отношении главы минимущества Приангарья возбуждено уголовное дело

Сотрудниками второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении министра имущественных отношений региона Марины Быргазовой. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительства Иркутской области Фото: Правительства Иркутской области

«По версии следствия, в декабре 2023 года министерством имущественных отношений были заключены госконтракты на приобретение 21 квартиры в поселке Залари. В феврале 2024 года заключения о соответствии недвижимости условиям контракта были переданы для подписания министру. Министр, осведомленный о несоответствии квартир требованиям благоустроенности, подписала документы. Таким образом, были нарушены права и законные интересы граждан, а также причинен значительный имущественный ущерб Иркутской области»,— отмечается в сообщении.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Министру по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 23 мая ожидается рассмотрение ходатайства об отстранении ее от должности.

Ранее, в декабре 2023 года, Марина Быргазова обвинялась в халатности из-за того, что в 2021 году не освоила лимиты бюджетных обязательств в размере 167 млн руб., что повлекло нарушение прав не менее 87 детей-сирот. В дальнейшем дело было закрыто из-за истечения сроков давности.

Влад Никифоров, Иркутск