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Коммерсантъ FM
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Россия получила от Украины список для обмена по формуле «1000 на 1000»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила украинский список для обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Слова господина Пескова приводит ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее замглавы украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов сообщал о передаче списка российской стороне. Господин Песков также говорил о передаче списка России украинской стороне.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Когда именно пройдет обмен — неизвестно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, говорил, что дата назначена, но называть ее не стал.

Полина Мотызлевская

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