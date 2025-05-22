Россия получила от Украины список для обмена по формуле «1000 на 1000»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила украинский список для обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Слова господина Пескова приводит ТАСС.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ранее замглавы украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов сообщал о передаче списка российской стороне. Господин Песков также говорил о передаче списка России украинской стороне.
Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Когда именно пройдет обмен — неизвестно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, говорил, что дата назначена, но называть ее не стал.