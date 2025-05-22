Россия получила от Украины список для обмена по формуле «1000 на 1000»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила украинский список для обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». Слова господина Пескова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее замглавы украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов сообщал о передаче списка российской стороне. Господин Песков также говорил о передаче списка России украинской стороне.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Когда именно пройдет обмен — неизвестно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, говорил, что дата назначена, но называть ее не стал.

Полина Мотызлевская