Сумму пособий для беременных студенток увеличат до 90 тыс. рублей

Правительство готовит поправки, согласно которым сумма пособий по беременности и родам для студенток во время декретного отпуска вырастет до 90 тыс. руб. в среднем по России. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно предложенным изменениям, размер такой выплаты предлагается рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума. Сейчас сумма рассчитывается из стипендии, начисляемой студентке. Точный размер выплаты будет зависеть от субъекта, но в среднем по стране он вырастет до 90 тыс. руб., отметил премьер.

В случае принятия поправок они вступят в силу с начала нового учебного года. Господин Мишустин выразил надежду, что эта мера станет «хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша».

Полина Мотызлевская