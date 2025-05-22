Главред «Литературной газеты» получил премию Даниила Гранина

Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев стал лауреатом премии Даниила Гранина за роман «Вольнодумцы», стало известно «Ъ-СПб». Церемония вручения прошла в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в рамках конкурса было отсмотрено 165 произведений. Лучшим в категории «Малая проза» стал сборник бывшего лесника Алтайского заповедника Ильи Кочергина «Запасный выход». В номинации «Искатели» победила книга «Исцеление мира. Журнал Рыси и Нэта» Софии Агачер (псевдоним Елены Клименковой,— «Ъ-СПб»).

Национальная литературная премия имени Даниила Гранина вручается раз в два года правительством Петербурга совместно с Российским книжным союзом и издательской группой «Эксмо-АСТ». Лауреатами становятся авторы, в работах которых находят отражение современные гуманистические ценности.

Стефания Барченкова