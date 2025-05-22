В Уфе экс-сотрудники налоговой службы обвиняются в получении взятки

Третий отдел по расследованию особо важных дел по Башкирии предъявил обвинение двум бывшим сотрудникам контрольно-аналитического отдела управления Федеральной налоговой службы по республике, сообщает пресс-служба СКР. В зависимости от роли и степени участия в преступлении им инкриминируется получение взятки и незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 183 УК РФ).

По версии следствия, с марта 2024 года по февраль этого года один из обвиняемых, договорившись с неустановленным участником преступной схемы через мессенджер, используя свое служебное положение, по запросам сообщал ему секретные данные о финансовой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. За это время он получил от взяткодателя 7,7 млн руб. на карту, оформленную на его знакомого.

В декабре 2024 года в связи с большим количеством поступающих запросов обвиняемый вовлек в преступную деятельность своего коллегу по отделу.

Преступления выявили во время совместной работы следователи СКР, оперативники ФСБ и сотрудники управления ФНС республики.

Суд заключил одного фигуранта под стражу, а его сообщнику запретил определенные действия. Следователи устанавливают личность взяткодателя.

Майя Иванова