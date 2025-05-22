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Производитель утки и индейки в Ростовской области вышел из кипрской юрисдикции

Группа компаний «Дамате», которая владеет в Ростовской области площадками по производству индейки и утки, завершила процесс перерегистрации и была исключена из реестра кипрской юрисдикции. Об этом сообщили в пресс–службе холдинга.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в компании, она продолжит работу с регистрацией в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Выбор региона обусловлен удобным расположением как с точки зрения логистики, так и с точки зрения часовых поясов, прокомментировали представители «Дамате».

В прошлом году компания произвела 241,5 тыс. т мяса индейки в убойном весе, усилив в России лидерские позиции. Еще в регионах РФ холдинг занимается производством баранины, развивает молочное животноводство.

Наталья Белоштейн

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