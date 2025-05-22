Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 22 мая. Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск

Назначены три новых зампрокурора Воронежской области

Обрушилось крепление котлована на месте коммунальной аварии на Московском проспекте

На благоустройство Липецка выделят 360 млн рублей

ДСК может построить в центре Воронежа дом из двух соединенных «мостом» секций

Под Воронежем продают участки природного заказника за 150 млн рублей

Экс-министра здравоохранения Тамбовской области оправдали по делу о незаконной охоте

Мэр Белгорода вернулся из «Барса»

В приграничном курском Рыльске переизбрали мэра

Новости компаний Все