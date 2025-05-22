Под Воронежем продают участки природного заказника за 150 млн рублей
В Семилукском районе Воронежской области выставили на продажу два участка на территории государственного комплексного природного заказника областного значения. Площадь участков составляет 6 и 1,5 га. Они оценены в 150 млн руб. Это следует из данных, опубликованных на «Авито».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Продавцом земли выступает агентство недвижимости «Сота/Трансферт». Его представители рассказали «Ъ-Черноземье», что участки реализуются из-за того, что не нужны собственнику. Он получил их по наследству после смерти бывшего владельца.
Земля предназначена для строительства оздоровительных комплексов, санаториев и прочих лечебно-оздоровительных объектов. Однако возможно изменение назначения.
Согласно объявлению, на участках проведен газ, вода, по границе установлены электрические столбы, есть централизованная канализация. Они граничат с детским лагерем «Ландыш», до коттеджного поселка Лесково 600 м.
В конце апреля стало известно, что под Воронежем выставили на продажу недостроенный завод за 244 млн руб.