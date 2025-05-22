На благоустройство Липецка выделят 360 млн рублей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на форуме «Молодежь. Выборы. Интеллект» объявил о выделении 360 млн руб. на благоустройство областного центра.

«Приняли решение удвоить финансирование на решение текущих проблем каждого из 36 округов Липецка с 5 до 10 млн руб. Куда направить деньги — на новую детскую площадку, парковку, ремонт внутридворовых проездов — это жители будут решать вместе со своими депутатами, которых будем выбирать осенью. У горсовета Липецка будет новый состав»,— пояснил глава региона.

Форум проходил в лагере «Прометей» в Грязинском районе. На нем присутствовали более 150 молодых людей, включая членов участковых избирательных комиссий и молодежного избиркома региона. Участники обсуждали цифровую трансформацию избирательной системы России и новые технологии в организации выборов. Эксперты рассказывали о современных подходах к голосованию и цифровых инструментах, которые делают выборы более открытыми и удобными.

Для участников были организованы дискуссии, мастер-классы и практические сессии. Молодые организаторы выборов могли задать вопросы спикерам и обменяться опытом с коллегами. Игорь Артамонов пообщался с участниками форума и рассказал о планах по благоустройству Липецка.

Алина Морозова