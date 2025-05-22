В липецком регпарламенте появилась должность представителя губернатора

В Липецком областном совете введена новая должность — представитель губернатора и правительства региона. Об этом сообщили в заксобрании. В ходе 49-й сессии спикер Владимир Сериков заявил, что ее займет вице-губернатор Сергей Курбатов. Соответствующие изменения утверждены депутатами в уставе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Курбатов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Курбатов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Курбатов будет участвовать в заседаниях и мероприятиях заксобрания, представляя официальную позицию губернатора и правительства. Он также будет участвовать в подготовке законопроектов. Господин Курбатов был назначен замгубернатора по экономическому блоку главой региона Игорем Артамоновым в 2021 году.

Также парламентарии утвердили изменения в закон «Об областном бюджете на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов». Доходы бюджета на 2025 год составят 104,7 млрд руб., расходы — 133,8 млрд руб. Цифры увеличились на 1 млн руб. по сравнению с апрельской редакцией. Были перераспределены средства на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения: 1 млрд руб. выделен на хирургический корпус детской областной больницы, а 268 млн руб. — на ремонт и строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четырех амбулаторий.

Анна Швечикова