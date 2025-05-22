Бастрыкин запросил доклад о некачественной воде в уфимском селе Миловка
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Башкирии Ильясу Масаллимову проверить информацию о ненадлежащем водоснабжении в селе Миловка.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В telegram-канале сообщается, что на протяжении нескольких лет жителям села подается вода, непригодная для питья и бытовых нужд из-за осадка и неестественного цвета. Ответственные должностные лица многочисленные жалобы граждан оставили без ответа, проблема не решается.