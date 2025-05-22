Главные новости к утру 22 мая

Следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Силы ПВО сбили 26 БПЛА на подлете к Москве в ночь на 22 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Находящаяся в кризисе угольная отрасль наращивает объемы короткого финансирования: факторинговый портфель участников рынка в прошлом году вырос на 32%. Классические банковские кредиты для угледобывающих компаний стали менее доступны, а короткие деньги нужны для покрытия кассовых разрывов в условиях низких цен и увеличения сроков расчетов.

Импорт иностранных процессоров Intel и AMD сократился в 2024 году на 81–95%, по данным таможенной статистики. Участники рынка связывают это с неполнотой официальных данных, а также с изменениями в оформлении поставок со стороны импортеров. Российские компании при этом заявляют как о росте поставок на треть год к году, так и повышении стоимости на 10–12%, утверждая, что дефицита микроэлектроники на рынке нет.

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем главного приза Континентальной хоккейной лиги.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут судить о прогрессе в переговорах между РФ и Украиной после того, как РФ предоставит содержание будущего меморандума с условиями для прекращения огня. «Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса»,— сказал господин Рубио.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, поднявшись до $110 тыс. Стоимость криптовалюты за сутки увеличилась на 3%, согласно данным торговых площадок.