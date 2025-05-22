Путин поздравил ярославский «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Президент позвонил тренеру клуба Игорю Никитину после матча. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии.«Локомотив» и впервые в своей истории стал обладателем главного приза Континентальной хоккейной лиги.

Счет по итогам матча — 2:1, счет в серии — 4–1 в пользу «Локомотива». Из ярославского клуба шайбы забили Мартин Гернат (26-я минута) и Максим Шалунов (69). У «Трактора» гол забил Стивен Кэмпфер (54).

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Вот и ярославненько».