Уголь на скорую руку

Находящаяся в кризисе угольная отрасль наращивает объемы короткого финансирования: факторинговый портфель участников рынка в прошлом году вырос на 32%. Классические банковские кредиты для угледобывающих компаний стали менее доступны, а короткие деньги нужны для покрытия кассовых разрывов в условиях низких цен и увеличения сроков расчетов.

Факторинговый портфель угольной отрасли за 2024 год увеличился на 32%, до 638,911 млрд руб., следует из данных Ассоциации факторинговых компаний (АФК). В портфеле всего рынка (2,96 трлн руб.) на угольщиков пришлось 21,5%. По итогам первого квартала этого года общий портфель составил 2,464 трлн руб., соответственно, долю угольной отрасли можно оценить примерно в 517 млрд руб.

Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку дебиторской задолженности. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин полагает, что рост факторингового портфеля может говорить о том, что компаниям не хватает ликвидности в условиях низких цен, длинных цепочек поставок и сложностей в получении платежей от «новых» покупателей, в том числе с учетом увеличения сроков расчетов. «Сроки контрактации упали из-за волатильности курса рубля, инфляции и ставки ЦБ. Менеджмент угольных компаний испытывает давление не только конъюнктуры, но также банков-кредиторов и инвесторов в долговые инструменты»,— говорит исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Опрошенные угольные и факторинговые компании, а также Минэнерго не ответили “Ъ”.

Ослабление кредитной нагрузки было частью представленной Минэнерго антикризисной программы для угольной отрасли (см. “Ъ” от 19 марта). Как говорили собеседники “Ъ”, рассматривалась компенсация двух третей ключевой ставки по инвестиционным кредитам, что позволило бы снизить процентные платежи с 15,6 млрд до 5,2 млрд руб. за 2025 год. Но в согласованный президентом РФ перечень мер поддержки эта инициатива не вошла (см. “Ъ” от 13 мая). Замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов сообщал ТАСС, что в первом квартале убыток угольной отрасли превышает 70 млрд руб. По данным Минэнерго, которые приводил РБК, долг предприятий за текущий год может вырасти на 20%, до 1,5 трлн руб.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в отрасли, говорит, что угольные компании по факту «отлучены от банковского финансирования, ни коротких, ни длинных денег нет». «Банки не готовы финансировать убыточные компании»,— констатирует он. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что угольные компании «средней руки» не используют факторинг, так как для них это дорогой инструмент. Крупные участники рынка, продолжает он, могут использовать факторинг для закрытия кассовых разрывов. «Предприятия, которые находятся в более сложной финансовой ситуации, вынуждены пополнять оборотный капитал из внешних источников»,— замечает другой собеседник “Ъ”.

В перспективе потребность угольщиков в финансировании для покрытия текущих операционных затрат будет только возрастать, уверен господин Котов. «В первом квартале, к апрелю, у большинства производителей закончились длинные контракты, которые обычно заключались сроком на год. И пока до конца нет понимания, как компании будут работать на экспорт»,— рассказывает он. По словам эксперта, часть игроков, вероятно, будет перезаключать годовые контракты даже на плохих условиях по цене, чтобы не снижать ритмичности производства, но это возможно для крупнейших угольных компаний с запасом прочности по экономике поставок. Но и тем будут нужны средства для поддержания операционной деятельности и обслуживания обязательств, добавляет Александр Котов. Остальные, считает он, вероятно, будут работать на спотовом рынке.

По грубой оценке, лишь проценты по долгу угольной отрасли могут составить около 20% всей прогнозной выручки, говорит главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. И использование альтернативных методов финансирования, таких как факторинг, по его словам, кардинально ситуацию не изменит: «Многие предприятия с долгами, очевидно, не справятся».

Полина Трифонова