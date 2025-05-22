Рубио: США будут судить о прогрессе переговоров после условий РФ о мире

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут судить о прогрессе в переговорах между РФ и Украиной после того, как РФ предоставит содержание будущего меморандума с условиями для прекращения огня.

«Думаю, что мы многое узнаем из содержимого меморандума о мире. Если он приемлемый, то думаю, что мы добились прогресса»,— сказал господин Рубио на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Госсекретарь добавил, что условия мира российская сторона может предоставить «в ближайшие несколько дней».

Марко Рубио добавил, что если условия окажутся неприемлемыми, то можно будет сделать вывод о том, что США не приблизились к урегулированию конфликта. «У президента будут доступные опции»,— сказал госсекретарь.

19 мая президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив, в частности, урегулирование конфликта на Украине. Беседа длилась более двух часов. Стороны договорились о разработке РФ и Украиной меморандума о возможном мирном соглашении.