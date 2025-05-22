Следствие уточнило обвинение фигурантам дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

Следствие уточнило обвинение по делу о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подрыв произошел на севере столицы в 2024 году.

Троих фигурантов дела — Владимира Головченко, Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева — обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК), а также в зависимости от роли каждого: в совершении теракта с тяжкими последствиями (ст. 205 УК), хранении и обороте взрывчатых веществ(222.1 УК), а также их изготовлении (223.1 УК). Фигуранты дела приступили к ознакомлению с обвинением.

Головченко, Паскарь и Журавлев содержатся в московском СИЗО. По делу также заочно арестованы и объявлены в международный розыск граждане Украины Ярослава Хрестина и Максим Чупрун.

12 апреля 2024 года внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова взорвали на Коровинском шоссе в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины. Прозоров получил ранения, но выжил.