Число педагогов дошкольного образования сократилось на 14,8 тыс. человек за год

За 2024 год число педагогов в сфере дошкольного образования сократилось на 14,8 тыс. человек. Это следует из доклада о реализации государственной политики в сфере образования за 2024 год. Его текст опубликован на сайте правительства.

Число педагогов в России падает на всех уровнях. На начало 2024/2025 учебного года в детских садах, школах и колледжах работали более 2,18 млн учителей, воспитателей и преподавателей.

По сравнению с прошлым годом, это число среди педагогов общего образования сократилось на 200 человек, среди педагогов среднего профессионального образования — на 1,2 тыс. человек.

«Доля педагогических работников в организациях, реализующих программы дошкольного образования, составляет 45,7%, в общеобразовательных организациях — 63,2%, в организациях СПО - 55,5%»,— следует из доклада.