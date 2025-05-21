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Коммерсантъ FM
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Как изменится финансирование госпрограмм (млрд руб.)

В госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения –35
Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности –46
Развитие легкой и текстильной промышленности –0,786
Развитие промышленной робототехники и средств автоматизации производства –1,7
Производство инновационного транспорта –25
Создание зарубежной инфраструктуры –621
Производство отечественной продукции для туристической индустрии –2
Развитие сельскохозяйственного машиностроения +25
Развитие промышленности социально значимых товаров +1,1
Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах РФ +18
Системные меры развития международной кооперации и экспорта +0,00003
В госпрограмме «Научно-технологическое развитие РФ»
Содействие проведению НИОКР в гражданских отраслях –9
Производство самолетов и вертолетов –13
Производство судов и судового оборудования –8,5
Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и их комплектующих –0,153
В госпрограмме «Развитие авиационной промышленности»
Производство самолетов и вертолетов –9,6
В госпрограмме «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»
Производство судов и судового оборудования –4,1

Источник: Заключение комитета по промышленности и торговли Госдумы.

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