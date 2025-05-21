Как изменится финансирование госпрограмм (млрд руб.)

В госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения –35 Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности –46 Развитие легкой и текстильной промышленности –0,786 Развитие промышленной робототехники и средств автоматизации производства –1,7 Производство инновационного транспорта –25 Создание зарубежной инфраструктуры –621 Производство отечественной продукции для туристической индустрии –2 Развитие сельскохозяйственного машиностроения +25 Развитие промышленности социально значимых товаров +1,1 Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах РФ +18 Системные меры развития международной кооперации и экспорта +0,00003 В госпрограмме «Научно-технологическое развитие РФ» Содействие проведению НИОКР в гражданских отраслях –9 Производство самолетов и вертолетов –13 Производство судов и судового оборудования –8,5 Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и их комплектующих –0,153 В госпрограмме «Развитие авиационной промышленности» Производство самолетов и вертолетов –9,6 В госпрограмме «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» Производство судов и судового оборудования –4,1