Алушта и Ялта лидируют по спросу на премиальную недвижимость в Крыму

Крымский рынок недвижимости в 2025 году развивается по двум параллельным сценариям, рассказала «Ъ-Кубань» учредитель «МОСТ Девелопмент» Алеся Полещук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным эксперта, в массовом сегменте наблюдается снижение числа сделок почти на треть за квартал из-за высоких ипотечных ставок. При этом премиальный сектор демонстрирует рост: инвесторы с собственным капиталом продолжают вкладываться в качественные объекты у побережья. На фоне этих процессов средняя стоимость квадратного метра на полуострове увеличилась на 13,6%.

«Мы видим выраженный перекос: в массовом сегменте наблюдается профицит не самого ликвидного предложения, тогда как в комфорт- и премиум-классе, особенно в прибрежных локациях, сохраняется нехватка по-настоящему продуманных проектов», — отметила госпожа Полещук.

По ее словам, разрыв между ожиданиями покупателей и реальным предложением особенно заметен в Ялте и Алуште. Современный клиент интересуется не просто жильем, а комплексным продуктом с развитой инфраструктурой для отдыха или получения арендного дохода.

Наибольшим спросом пользуются объекты с концептуальным подходом: СПА-комплексами, бассейнами, профессиональными управляющими компаниями и апартаментами курортного формата. Повышенный интерес покупателей сконцентрирован в Алуште, Ялте, частично в Севастополе, а также растет популярность Евпатории.

Наталья Решетняк