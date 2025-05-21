500 млн рублей компании «СПМ» на расширение производства; возросший товарооборот между ПФО и Китаем

На расширение производственных мощностей предприятия «СПМ» было выделено порядка 500 млн руб. В результате реализации проекта площадь производства увеличилась на 5 тыс. кв. м. В настоящее время на данной территории завершаются финальные этапы строительства новых цехов. После их окончания планируется приобрести и смонтировать необходимое оборудование.

В 2024 году объем торговли между регионами Приволжского федерального округа (ПФО) и Китаем вырос на 6,9% по сравнению с показателями 2023 года. Лидерами по объему торгового оборота с КНР стали Татарстан, Нижегородская и Самарская области.

В 2025 году компания «Мосавтоспецтехника» («МАСТ») инвестирует порядка 450 млн руб. в обновление парка оборудования для реализации задач импортозамещения. Группа компаний специализируется на производстве и поставках спецтехники, а также грузоподъемных механизмов.

Чувашия заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по числу заключенных договоров с провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. В рамках данного формата Чувашская Республика и Нижегородская область подписали по 6 соглашений. Республики Татарстан, Башкортостан и Мордовия, а также Самарская и Саратовская области заключили по 5 договоров каждая.

В Казани с 21 по 26 августа 2025 года впервые состоится Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Среди звезд российской эстрады, которые примут участие в мероприятии, — Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков и другие.

За первый квартал 2025 года общая выручка резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны» составила 25 млрд руб. В настоящее время в ТОР зарегистрировано 50 предприятий, и 80% из них относятся к малому и среднему бизнесу.

С 2026 года Республика Татарстан будет ежегодно выделять по 200 млн руб. на поддержку сельскохозяйственных кооперативов. Средства из республиканского бюджета будут направлены действующим кооперативам в течение пяти лет.

Артём Дергунов