Совокупная выручка резидентов ТОР «Набережные Челны» достигла 25 млрд рублей

По итогам первого квартала 2025 года совокупная выручка резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Набережные Челны» достигла 25 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз аква-термального оздоровительного комплекса в жилом микрорайоне «Притяжение»

Фото: Пресс-служба мэрии Набережных Челнов Эскиз аква-термального оздоровительного комплекса в жилом микрорайоне «Притяжение»

Фото: Пресс-служба мэрии Набережных Челнов

На данный момент в ТОР зарегистрировано 50 компаний, причем 80% из них представляют малый и средний бизнес.

Деятельность резидентов охватывает различные секторы экономики: пищевую промышленность, производство высокотехнологичной бытовой техники, строительных материалов, спортивного инвентаря, оборудования и полимерных изделий.

После того как правительство России расширило перечень допустимых видов экономической деятельности, в ТОР также начали включать социальные проекты.

«Так, в настоящее время ведется проектирование акватермального оздоровительного комплекса в жилом микрорайоне „Притяжение“», — говорится в сообщении госпожи Мухаметзяновой.

Артём Дергунов