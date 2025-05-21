Чувашия лидерует по числу договоров с провинциями КНР в рамках формата «Волга-Янцзы»

Чувашия стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по количеству заключенных договоров с провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках V заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

Чувашская республика и Нижегородская область заключили в рамках формата 6 договоров. Республики Татарстан, Башкортостан и Мордовия, а также Самарская и Саратовская области подписали по 5 соглашений.

«К настоящему времени между регионами Приволжского федерального округа и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы заключено 54 рамочных соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве», — отметил Игорь Комаров.

Верхнее и среднее течение реки Янцзы охватывает провинции Цинхай, Сычуань, Юньнань, Чунцин, Хубэй, Хунань, Цзянси и Аньхой, а также Тибетский автономный район.

Встреча в формате «Волга-Янцзы» проходит в Казани под председательством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжана Гоцина. Всего в заседании принимают участие делегации 14 российских субъектов и 6 китайских административных единиц.

Влас Северин