Звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков и другие примут участие в Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который впервые пройдет в Казани с 21 по 26 августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киркоров, Аллегрова и Басков выступят на «Новой волне» в Казани в августе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Киркоров, Аллегрова и Басков выступят на «Новой волне» в Казани в августе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Торжественное открытие конкурса состоится 21 августа, а в последующие дни пройдут три конкурсных дня, творческий вечер Ларисы Долиной, День премьер, концерт-трибьют группы «Иванушки International» и гала-концерт с ретрохитами. Мероприятие торжественно закроется 26 августа.

Наряду с финалистами на сцене выступят более 30 известных артистов, включая Филиппа Киркорова, Ирину Аллегрову, Николая Баскова, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, Алексея Чумакова, Диму Билана, Льва Лещенко, Алсу, IOWA, Ларисы Долиной, Сосо Павлиашвили, Григория Лепса, Мари Краймбрери, Валерия Леонтьева, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Игоря Николаева и Олега Газманова. Также зрители увидят выступления групп «Artik & Asti», «Иванушки» и «Дискотека Авария».

Конкурс «Новая волна» был основан композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым. С 2002 по 2014 годы конкурс проводился в Юрмале, с 2015 по 2019 год — в Сочи, с 2021 по 2024 год — в Сириусе. О том, что следующая «Новая волна» пройдет в Казани, стало известно в конце апреля. Для столицы Татарстана это будет первый опыт проведения данного международного конкурса.

Подробнее читайте в материале — «Казань взяла „Новую волну“».

Анар Зейналов