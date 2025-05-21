В 2024 году торговый оборот между регионами ПФО и Китаем увеличился на 6,9%

В 2024 году торговый оборот между регионами Приволжского федерального округа (ПФО) и Китаем увеличился на 6,9% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках V заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

Наибольший объем торгового оборота с КНР был зафиксирован в Татарстане, а также Нижегородской и Самарской областях.

«Для Приволжского федерального округа доля Китая во внешней торговле составила 23%. При этом для большинства регионов округа Китай является основным торговым партнером», — отметил Игорь Комаров.

Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем в 2024 году достиг 3,3 млрд руб., что на 9% больше, чем в 2023 году. Сегодня Татарстан также подписал «дорожную карту» для развития сотрудничества с самым населенным муниципалитетом КНР, городом Чунцин, до 2027 года.

Влас Северин