The Lancet: через 5 лет ожирение будет у полумиллиарда молодых людей в мире

К 2030 году 464 млн молодых людей в возрасте 10–24 лет будут иметь избыточный вес или страдать от ожирения. Это на 143 млн человек больше, чем в 2015 году. Такие данные приводятся в докладе комиссии медицинского журнала The Lancet по вопросам здоровья подрастающего поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Авторы доклада указывают также, что больше всего эта проблема ощущается в странах с высокими доходами, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Северной Африки и Ближнего Востока, где более трети молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет имеют избыточный вес или ожирение. Специалисты комиссии убеждены, что здоровье молодежи находится «в критической точке», и прогнозируют, что к 2030 году половина всего молодого населения планеты будет жить в странах, где «ежедневную угрозу для их здоровья, благополучия и шансов на жизнь» представляют такие предотвратимые проблемы, как ВИЧ/СПИД, ранняя беременность, депрессия и плохое питание. В числе новых серьезных угроз для здоровья молодежи авторы доклада называют изменение климата.

«Сегодняшняя молодежь — первая когорта людей, которые всю свою жизнь живут, испытывая нарастающие отзвуки изменения климата»,— говорится в докладе. По оценкам авторов, к 2100 году 1,9 млрд молодых людей будут ощущать на себе последствия глобального потепления в виде связанных с этим заболеваний или недостатка еды и воды.

Алена Миклашевская