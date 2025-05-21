Основана в 2004 году, включает в себя бренды «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и Eazzy Pizza & Gelato. «Шоколадница» насчитывает более 250 заведений по всей России, из которых 187 собственных и 69 франчайзинговых. Компания управляет собственной фабрикой-кухней и цехом по обжарке кофе (100 тонн зерна в месяц), развивая b2b-направление поставок кофе и готовой еды в ритейл и e-grocery (доставка еды).

Выручка, по собственным данным, за 2024 год составила 14 млрд руб. без НДС, чистая прибыль не раскрывается. По официальным данным, в 2024 году выручка ООО «Галерея Алекс», которую СМИ называли оператором сети «Шоколадница», выросла на 7,8% год к году, до 8,7 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 14,6 раза, до 6,6 млн руб. Основным владельцем ГК «Шоколадница» считается Александр Колобов, в 2020 году из компании вышел его партнер Симан Поваренкин, которому при разделе бизнеса достались точки KFC, Pizza Hut и Panda Express.