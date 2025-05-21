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Подгорный Олег Александрович

Личное дело

Родился 25 декабря 1971 года. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского в 1994 году.

Профессиональную карьеру начинал в Coca-Cola HBC Eurasia в Орле, где прошел путь до генерального директора этой транснациональной компании по югу России. До прихода в группу «Шоколадница» в 2019 году был управляющим директором одного из старейших игроков российского мебельного рынка — фабрики «Мария», а также развивал агропромышленный холдинг «Солнечные продукты».

Женат, двое детей.

  • Газета «Коммерсантъ» №89 от 22.05.2025, стр. 10

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