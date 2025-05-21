Глава СКР потребовал вновь возбудить дело по факту перелома позвоночника уфимки

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Ильясу Масаллимову повторно возбудить уголовное дело по факту перелома позвоночника жительницей Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба СКР, в январе уфимка получила травму, поскользнувшись на улице. Пострадавшая была госпитализирована и долго лечилась, но до сих пор никого не привлекли к ответственности за несвоевременную очистку тротуара.

Ранее СКР по Башкирии возбуждал уголовное дело, но исполняющий обязанности прокурора Советского района Уфы Тимур Хакимов отменил постановление о возбуждении, отметили в ведомстве.

Олег Вахитов