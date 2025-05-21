Сокращение добычи кузбасского угля за четыре месяца составило 4,9%

В январе-апреле компании Кемеровской области добыли 66,5 млн т угля. Итоги работы отрасли в первой трети 2025 года подвели в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сокращение добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,9%. При этом, экспорт кузбасского угля уменьшился только на 1%. За границу в первые четыре месяца 2025 года было отгружено 35,4 млн т.

«Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, составила 95 тыс. человек, что на 2 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года»,— отмечается также в сообщении ведомства.

Валерий Лавский