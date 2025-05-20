Главные новости за 20 мая. Ростов-на-Дону и область

Главе Новочеркасска Юрию Лысенко предъявили обвинение в получении взятки (по ч.6 ст.290 УК РФ), сообщил «Ъ–Ростов» собственный источник в правоохранительных органах. стражей Юрий Лысенко пробудет до 13 июля. Максимальное наказание, предусмотренное по ч.6 ст.290 УК РФ, составляет 15 лет лишения свободы.

В Ростове задержали декана лечебно-профилактического факультета РостГМУАндрея Сафроненко. Информацию об этом подтвердил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. Преподавателя подозревают по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ростовская область в 2025 году может столкнуться с неурожаем зерновых из-за дефицита влаги в почве. Недостаток влаги особенно критичен для озимых культур, поскольку их корневая система уходит в глубину почвы на 1 метр.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома бывшего заместителя губернатора, министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева охотничье ружье ИЖ-43, травматический пистолет МР-353, а также ружья Beretta 686 и Benelli Raffaello Crio. Из зачитанных в суде документов следует, что это оружие хранилось в доме Виталия Кушнарева легально.

Исполняющей обязанности представителя министерства иностранных дел России в Ростове-на-Дону стала Елена Федотова.

Три винодельни из Ростовской области вошли в «Винную карту России». В практическое пособие для сомелье, рестораторов и отельеров включили вина «Винодельни Ведерниковъ» (Константиновский район) и винодельческих хозяйств «Эльбузд» (Азовский район) и «Дача Сердюка» (Новочеркасск).

В Ростовской области 43 организации осуществляют деятельность по производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в том числе два производителя (ООО «Новая Заря», ООО «Нахлебник») начали розлив в текущем году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в ответе на официальный запрос в региональном Минсельхозпроме.