В 2025 году предприятия Дона расширяют ассортимент пивных напитков

В Ростовской области 43 организации осуществляют деятельность по производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, в том числе два производителя (ООО «Новая Заря», ООО «Нахлебник») начали розлив в текущем году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в ответе на официальный запрос в региональном Минсельхозпроме.

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Согласно предоставленным «Ъ-Ростов» данным, в первом квартале 2025 года объем потребления пива с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6% включительно составил 64,7% от доли объема потребляемой алкогольной продукции в Ростовской области.

Производство пивной продукции осуществляется предприятиями под определенный заказ согласно потребности рынка и с учетом спроса покупателей, пояснили в ведомстве.

Крупнейшими производителями пива в 2025 году, зарегистрированными в Ростовской области, являются: ООО «Ростовский пивзавод «Солнечный», ООО «Старая станица» г. Семикаракорск, ООО ПК «Бирвана» г. Таганрог, ООО «ППК» и ООО «Тандем-проект» осуществляющие деятельность на территории Аксайского района.

Вместе с тем, на Дону растет количество частных пивоварен, пабов и ресторанов при них. Небольшие производства выпускают не только фильтрованное и нефильтрованное пиво, но и пивные напитки с различными ингредиентами, вкусовыми добавками или консервантами. С начала 2025 года напитков, изготовленных на основе пива в Ростовской области впущено больше на 829,9 тыс. л в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

«Донские предприятия регулярно проводят процедуры ребрендинга и расширения ассортимента производимых продуктов с целью не только сохранения текущего объема продаж, но и стимулирования спроса на новые виды выпускаемой продукции»,— уточняет источник «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко