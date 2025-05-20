В квартире Виталия Кушнарева были изъяты пистолет и три ружья

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома бывшего заместителя губернатора, министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева три ружья и пистолет. Об этом стало известно в понедельник, 19 мая, в ходе очередного судебного заседания по уголовному делу экс-чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В квартире, расположенной на улице Суворова, было найдено охотничье ружье ИЖ-43, травматический пистолет МР-353, а также ружья Beretta 686 и Benelli Raffaello Crio. Из зачитанных в суде документов следует, что это оружие хранилось в доме Виталия Кушнарева легально.

Изъятый пистолет марки Colt не был на кого-либо зарегистрирован, что стало поводом к возбуждению уголовного дела в отношении экс-чиновника. При этом, разрешение на ношение и хранение такого пистолета имеет жена господина Кушнарева.

Как писал «Ъ-Ростов», по версии следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственный прием работ по ремонту автодорог на территории региона. Министр был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее, при обыске у господина Кушнарева дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без разрешения.

Подробнее о последнем судебном заседании по делу читайте в тексте «Ловили на купюры с муляжами»

Кристина Федичкина