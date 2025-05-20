Три донские винодельни вошли в «Винную карту России»

Три винодельни из Ростовской области вошли в «Винную карту России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В практическое пособие для сомелье, рестораторов и отельеров включили вина «Винодельни Ведерниковъ» (Константиновский район) и винодельческих хозяйств «Эльбузд» (Азовский район) и «Дача Сердюка» (Новочеркасск). Соответствующее решения приняли ведущие сомелье страны в Абрау-Дюрсо второго ежегодного дегустационного конкурса.

По данным донского минсельхозпрода, в Ростовской области выпуск вина в первом квартале 2025 года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом на 31% и превысило 102,7 тысячи декалитров, или 1,47 млн бутылок.

Константин Соловьев